台中市1名富商阿雄（化名），3年前與女性友人小文（化名）到知名酒店狂歡，並點了酒店妹小萍坐檯，本身是「蕾絲邊」的小文，見小萍喝茫無法反抗，遂將她帶到摩鐵脫光全身衣褲揉胸親吻，猥褻成功後離去，再由阿雄接手硬上性侵得逞，台中高分院審理後依乘機性交罪，判阿雄3年6月，小文因與被害人達成和解，判刑1年，緩刑2年。

2016年3月19日當晚，小文先在酒店走廊與擁吻小萍，再帶她前往摩鐵房間，並趁小萍酒醉意識不清之際，脫去其衣褲後猥褻得逞先離去，將小萍留在房間內。此時阿雄剛好泡完澡出來，見小萍全身赤裸躺在床上，隨即硬上性侵得逞，小萍酒醒後返回酒店，由友人陪同報警。

阿雄應訊時否認犯行，但法官不予採信，仍依乘機性交罪，判他3年6月徒刑，阿雄不服上訴三審，求償部分，法官認為阿雄利用小萍酒醉不能抗拒之際，趁機性侵得逞，認定小萍請求50萬為適當，由於小萱已領取犯罪被害人補償金25萬元，因此阿雄須再賠償精神慰撫金25萬元。

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(中時電子報)