新竹女中合唱團近日參加日本輕井澤國際合唱節，再次以優異表現拿下銀質獎。（新竹女中提供／陳育賢竹市傳真）

近年在國內外音樂競賽中，頻傳捷報的新竹女中合唱團，繼去年在「第1屆台北國際合唱大賽」中榮獲雙金的亮眼表現後，近日受日本知名作曲家暨指揮家松下耕邀請，參加輕井澤國際合唱節並再次以優異表現拿下銀質獎。

新竹女中校長呂淑美表示，新竹女中合唱團此行不僅再為校添1面銀質獎牌為校爭光，更將台灣多元文化藉由歌聲與國際團隊交流接軌，牽起台日情緣，達到成功的國民外交。

而此次合唱節期間有段溫馨插曲，師生們在賽前，受到主辦單位通知，指有位日本老婆婆希望會面，原來老婆婆的先生年幼時在台灣新竹1所男校就讀，返回日本後，每年都一直想回到充滿兒時記憶的新竹，可惜先生已往生未能如願，留下遺憾。

此次老婆婆獲知有來自台灣新竹的合唱團來到日本演唱，特地與女兒親手摺了60隻精美的紙鶴，從東京搭車到輕井澤，代替丈夫為新竹加油，當時所有女孩團員們聽完都為之動容、無不熱淚奪眶，竹女的女孩們感動的收下情意深長的紙鶴後，在舞台上是情感完全釋放，表現得更淋漓盡致，會後受到佳評如潮，一舉奪下「銀獎」。

呂淑美說，竹女合唱團此行在輕井澤合唱節競賽外，也在知名的王子購物廣場遊行演唱，師生一行56人都批著客家花布巾且揮舞著國旗，另在國際兒童青少年交流音樂會中，則穿著油桐花服演唱多首不同風貌的台灣及日本歌曲，不論是優美的歌聲或是極具特色的服飾，都讓旅日華僑與日本愛樂人士驚豔不已。

(中時 )