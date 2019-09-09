越南籍女子鄧氏貞前年10月6日騎機車，在新北市淡水區學府路上，不慎撞擊車陣中賣玉蘭花的詹姓阿嬤，詹獅子大開口要求383多萬賠償，但越女經濟狀況不佳，只賠償10萬元，雙方無法達成和解，士林地院依過失傷害判處有期徒刑2月，得易科罰金。民事部分，玉蘭花嬤主張醫療費、看護費、精神慰撫金383多萬，後降為100多萬，法院認為雙方各有責任各打50大板，判決玉蘭花嬤負擔一半，越南女須賠償16萬多元。

71歲的詹姓阿嬤，前年10月6ㄖ上午8時許，在學府路、中正東路口賣玉蘭花，她站在分向線上，對停等紅燈的汽車駕駛兜售。案發，越南籍女子騎乘機車為了要鑽到最前方，從分向線、汽車駕駛左側，連續超越2輛，到路口前，未注意玉蘭花嬤，右照後鏡撞到阿嬤身體，造成賣玉蘭花嬤跌倒，左側脛骨開放性骨折等傷害，未來7個月需人照料生活起居不能行走，阿嬤家人求償383多萬。

刑事部分，越南女主張玉蘭花嬤利用道路作為營業處所，自己有過失責任，而且賠償金額太高，她沒有能力賠償，合議庭認為，越南女子和一般機車騎士常犯的錯，停等紅燈時會從車陣中「鑽」到最前方，但依照交通規則，前方有連貫車輛停等紅燈不能連續超車，越南女違規超2輛汽車，須負起過失責任，因而判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬。

民事判決部分，越南女子需賠償玉蘭花嬤醫療費用15萬多元、看護費用2萬1000元、交通費用8246元、精神慰撫金5萬，其中，玉蘭花嬤主張每月能賣出60斤，每斤成本160元賣700元，月收入有3萬多元，但法官調查過去3個月供應商的貨款換算，每月不超過25斤，另外，依供應商估算成本，阿嬤每斤月可賺得1萬3500元，受傷治療7個月期間，工作損失約10萬多元。

判決指出，玉蘭花嬤利用車輛通行的道路販售物品賺錢，導致車禍事故，有阻礙交通的過失，而越南女子則違反行車注意義務，兩造各負擔50％過失責任，依比例減輕被告賠償的責任。

(中時 )