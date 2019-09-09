高雄警方偵辦發生在8月29日晚間，高雄市鳥松區長興化工高姓前老董豪宅持槍搶案，刑事局偵八隊與高雄市警局專案小組，已經分別在台中桃園逮捕兩名嫌犯，是否還有其餘共犯，警方正追查當中。

據了解，8月29日下午2點55分，高雄鳥松區圓山路一間豪宅遭2名歹徒入侵搜刮財物，警方調查，2名中等身材、年約30多歲戴頭罩的蒙面男性歹徒，疑似翻牆侵入豪宅，見2名男性園丁在打掃花園，歹徒即以束帶綑綁朱姓、李姓2園丁並將人丟置二樓梯口間，隨即在一樓綑綁一名女看護及女按摩師，當時仍有行動不便的高齡89歲總裁夫人臥病在床，但歹徒卻未驚動她，綑綁2男2女後即進行搜刮屋內財物，約半小時後得逞逃逸。

警方表示，該豪宅進出門口有監視器，外面院子種了很多松樹，1樓車庫內有停2台進口轎車，員警準備調閱監視器時，竟發現主機遭歹徒拆除帶走，隨後調閱路口監視器，發現2名歹徒騎機車各往神農路、松藝路方向逃逸，警方當晚在大樹區興山路找到其中一輛機車。

警方表示，當時長興化工總裁高英士沒在家，員工與董座夫人均沒有受傷，但損失多少財務警方不願說明，警方目前正將逮兩名嫌犯帶回高雄偵訊當中，並追查是否有共犯。

(中時電子報)