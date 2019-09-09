被號稱「追劇神器」的知名機上盒「千尋盒子」，因播放未經授權的電影、戲劇節目，而遭國內外業者提告侵權；檢警去年6月搜索代理「千尋」的五元素科技公司後，台北地檢署今依違反《著作權法》、妨害風化等罪嫌起訴五元素負責人呂秋宏、港商「速立恩」科技台灣分公司負責人李建緯9名業者。

檢警調查，千尋盒子由五元素科技代理販售，每台機上盒售價3000元，機上盒的內容則由港商速立恩科技台灣分公司、快樂科技等業者提供。

其中，速立恩科技台灣分公司涉嫌重製各類影視內容及色情影片，向中華電信承租機房，再將大量盜版影片置於主機內，另快樂科技則是側錄線上直播節目內容，提供機上盒使用。民眾只要購買機上盒，並連上網路，即可免費觀看國內外大量無版權影片及節目。

事後，包括東森、緯來、八大、TVBS等電視台，以及日本4大電視台、韓國CJ、KBS、MBC等電視業者跨海提告。

去年6月，刑事局搜索並查扣伺服主機40多台、衛星解碼主機10多台、千尋機上盒百餘台及手機、電腦及帳冊等贓證物，呂秋宏、李建緯等多名被告分別被依違反著作權法及妨害風化等罪送辦。

(中時 )