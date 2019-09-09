香港眾志祕書長黃之鋒昨（8日）出境前往德國時，因涉「違反保釋條件」於機場被捕。他今日在東區裁判法院提堂，裁判官頒下最新保釋條件，批准他於9月9日至23日離港。主任裁判官錢禮質疑控辯雙方未看清保釋條件，雙方在庭上對因保釋條件紀錄有誤致歉。黃之鋒出庭後表示，「擺烏龍」的狀況是不樂見。批評律政司進行政治檢控。

控辯雙方在庭上均表示，沒有留意到主任裁判官錢禮在黃之鋒當天的保釋文件中寫錯了離港日子，致出現昨日事件，並在庭上向法庭道歉。裁判官接納黃並非有意違反保釋條件，重新批出新的保釋文件，准黃於今日離港。辯方指黃將於今日下午飛德國柏林。

裁判官頒下最新的保釋條件，批准黃之峰於9月9日至23日離港，其他保釋條件不變，包括宵禁令及到警署報到。

黃之鋒在庭外表示，「擺烏龍」的狀況是不樂見。他批評律政司進行政治檢控、肆意起訴，並沒收各人護照，認為會令衝突不斷。他又表示將前往德國及美國，繼續爭取國際關注和支持

此外，黃之鋒今早約11時於Facebook發文，批評警方濫權，令人難以接受，「警方認為我違反保釋條件，有潛逃風險（？！），所以將我通宵扣查。不准我離境之餘，還限制我的人身自由，我認為這屬濫權，難以接受。」

他指獲釋後心急如焚，在恢復人身自由後，希望可盡快展開柏林訪問行程。並感謝大家關心，指自己已上飛機，「一切得來不易，反映香港政府的政治起訴和清算，不單是促成白色恐怖和大搜捕，甚至是限制離境，導致香港抗爭爭取國際支持變得更有挑戰。」

(中時 )