日本首相安倍晉三將於11日進行內閣改組及黨務人事異動，目前傳出有意讓外務大臣河野太郎接任防衛大臣，續任安全保障領域閣員，表示對南韓政策不變。

日本經濟新聞報導，傳出安倍有意規劃河野接任岩屋毅擔任防衛大臣，主因是重視與美國政府合作等外交及安全保障政策的持續性。

安倍也規劃起用麻生派的東京奧運大臣鈴木俊一擔任自民黨總務會長；現任總務會長加藤勝信則可能入閣接任重要閣員。

安倍昨天在東京都自宅與副首相麻生太郎會談約90分鐘，就內閣改組、黨務人事異動及未來執政等交換意見。

可能轉任防衛大臣的河野是在2017年8月接任外務大臣，兩年來已出訪逾100個國家，也與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有所交情。

河野過去就前徵用工問題，要求南韓方面改正違反日韓請求權協定的狀況，對南韓決定終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA），也向南韓提出抗議，並持續採取嚴肅態度。

安倍有意讓河野續任安保領域的閣員，意圖表示日本對南韓政策沒有改變。

安倍目前有意讓自民黨幹事長二階俊博及政調會長岸田文雄續任，加上傳出讓鈴木接任總務會長，「黨三役」（3位黨務一級主管）人選已明朗化。

這3人分別代表黨內派系的二階派、岸田派及麻生派，這樣的安排可說是考量黨內派系的平衡。

安倍總裁（黨魁）任期到2021年9月屆滿，瞄準「後安倍時期」的河野等人都位居府黨要職；加上岸田文雄及內閣官房長官菅義偉的留任，及讓經濟財政政策擔當大臣茂木敏充接任外務大臣等，可說在維持政權穩定下，透過更動主要閣員職務希望給人耳目一新的感覺。

(中央社)