台南市社會局9日舉辦「社區照顧關懷據點高齡與家庭志工」表揚活動，柳營區一對曾祖母級的姐妹花楊黃春、洪黃罔市攜手投入關懷志工長達14年，被稱為「不老寶貝」，獲台南市長黃偉哲表揚。

楊黃春、洪黃罔市分別已86歲、80歲，兩姐妹14年前就在柳營區內士林里社區關懷據點擔任志工，總服務時數4600小時，是台南市最年長的志工家庭，因為志工服務工作，讓她們與鄰里鄉親更加熟稔。

楊黃春已有3個曾孫，洪黃罔市的孫子也已結婚，但兒孫長大都到外地工作成家，只有她們仍習慣務農生活，一直住在鄉下。

楊黃春每週一天到活動中心當志工，她認為有鄰居好友作伴，日子過得才會愉快。洪黃罔市表示，兒孫們都是休假才會回來探視。每天當志工除了與姐姐互相照顧外，也有機會和鄉親互動。

台南市有364個社區照顧關懷據點，1萬600名據點志工，其中有5800人超過65歲，台南市長黃偉哲9日頒獎給154名高齡志工及6組志工家庭。他表示。透過各里社區照顧關懷據點，可創造高齡人力社會參與的機會。

(中時 )