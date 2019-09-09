擁有400年歷史的傳統舞蹈德島阿波舞，首次受邀到桃園演出，9日在祕書處安排下「加碼」在桃園市政府登台，和員工開心共舞。（蔡依珍攝）

擁有400年歷史的傳統舞蹈德島阿波舞，首次受邀到桃園演出，9日在祕書處安排下「加碼」在桃園市政府登台，和員工開心共舞。（蔡依珍攝）

擁有400年歷史的傳統舞蹈德島阿波舞，首次受邀到桃園演出，9日在祕書處安排下「加碼」在桃園市政府登台，和員工開心共舞。（蔡依珍攝）

擁有400年歷史的傳統舞蹈德島阿波舞，首次受邀到桃園演出，9日在祕書處安排下「加碼」在桃園市政府登台，和員工開心共舞。（蔡依珍攝）

擁有超過400年歷史的日本德島阿波舞，每年吸引國內外逾100萬人到訪爭搶風采，「2019土地公國際民俗藝術節」邀請1連2天在桃園熱情演出，9日在祕書處安排下，「加碼」在市府禮堂登場，和員工以及洽公民眾開心共舞，一掃藍色星期一的憂鬱。

桃園市府祕書處長顏子傑表示，阿波舞團曾多次到台灣演出，這次透過德島縣廳居中聯繫安排，由阿波舞振興協會從14個團體中，選拔出高水準且動作嫻熟的45名阿波舞團員，首次在桃園登台，將具400年歷史的日本傳統舞蹈，原汁原味在桃園市民面前呈現。

阿波舞團7日、8日響應「2019土地公國際民俗藝術節」，不但在桃園藝文廣場及大溪福仁宮公開演出，吸引民眾同樂，8日也在福容飯店舉辦2場阿波舞教室，9日則在市府大禮堂演出，顏子傑希望藉國際文化交流機會，讓市政府的公務同仁，不是只有負責籌劃活動，也能夠參與其中、欣賞表演。

阿波舞振興協會理事長山田實表示，每年8月舉辦的德島市阿波舞，吸引國內外超過百萬人前來觀賞，不僅在日本國內相當著名，在世界各地也有許多阿波舞愛好者。

山田實介紹，阿波舞以三味線、太鼓、鉦鼓、篠笛以二拍子節奏伴奏，和舞者的聲音及手腳動作搭配的集體舞蹈，由於阿波舞曲中歌詞形容舞者們是「瘋狂跳舞的傻瓜」，舞者跳得忘我，觀眾看得出神，笑言：「不一起同樂太可惜了！」

(中時 )