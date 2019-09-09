公共電視第六屆董監事任期即將在9月25日屆滿，今日「公共電視董監事審查委員會」召開第七屆董監事第一次審查會議。第一次會議經過兩輪投票，目前選出包含歌手舒米恩．魯碧、金馬獎最佳女主角陳湘琪、曾任公視總經理的中正大學傳播學系教授胡元輝等七位董事及一位監事黃銘輝，均未達最低董監事會成立門檻。

會議進行中，不少委員提及，目前依據公視法規定，需有四分之三以上之多數同意，是很高的門檻。審查委員會主席、傳播學者翁秀琪表示，《公視法》當年草案在立法院也經過政黨角力攻防，產生極高門檻，是歷史共業，但如今也只能在目前規範下選出好的人選，遺憾這次沒有達成任務。

翁秀琪在會議中表示，「後續必須再由行政院繼續提名人選。希望下次會議可以比較順利讓公共電視的董監事產生，如其上任。」

目前通過的董事名單為歌手舒米恩．魯碧、資深媒體工作者徐瑞希、演員陳湘琪、傳播學者胡元輝、兒童文化藝術基金會執行長盧彥芬、新故鄉文教基金會董事長廖嘉展和公視員工代表王燕杰。通過的監事為台北大學法律學系副教授黃銘輝。其中舒米恩．魯碧、徐瑞希、盧彥芬為現任第六屆董事，黃銘輝為現任第六屆監事。

根據《公共電視法》第13條和規定，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組織。由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以4分之3以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。而根據《公共電視法》第21條規定，公視應設監事會，置監事3至5人，並互選一人為常務監事。

由立法院民進黨、國民黨、時代力量及親民黨等各黨團依據《公共電視法》第13條推舉15名社會公正人士所組成的「公共電視董監事審查委員會」，審查委員包含民主進步黨黨團推薦的翁秀琪、黃世鑫、吳作樂、張烽益、陳東升、蘇正平、陳牧民、王勁力、蔡茂寅，國民黨黨團推薦的楊泰順、廖元豪、吳育昇、葉慶元，時代力量黨團推薦的羅世宏，以及親民黨黨團推薦的魏志中。

(中時 )