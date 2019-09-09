不滿民兵組織塔利班（Taliban）在阿富汗首都喀布爾進行汽車炸彈攻擊，導致1名美國軍人喪命，美國總統川普7日宣布，周（8）日和塔利班領袖的秘密會面取消，塔利班隨後回應，嗆川普此舉將讓美國死更多人。

不滿塔利班邊談判邊攻擊，美國總統川普8日宣布取消和塔利班領袖的秘密會談，同時雙方的談判進程中止，塔利班隨後警告，此舉將死更多美國人。

美國與塔利班原本正在進行和平談判，目標簽署和平協議，讓美軍自阿富汗撤出，塔利班也保證不會利用阿富汗境內基地攻擊美軍及其盟軍。雙方迄今已進行9輪談判，不過近來塔利班似乎採取邊談判邊攻擊策略，連續兩周在喀布爾發動炸彈攻擊，上周一場汽車爆炸攻擊事件更導致一名美國大兵死亡，川普聞訊後火大，7日發布推文，稱原先與塔利班領袖、阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）於8日舉行的秘密會談取消，他在推文砲轟塔利班一邊談判一邊殺害更多人的策略很怪，沒有「權力」談成有意義的協議，還說雙方的談判進程即刻中止。

路透社報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）隨後回應川普的推文，怒批美國同時也在猛烈攻擊阿富汗，警告中止談判將讓美國損失更多，包括信譽受到影響，「反和平的立場全世界都看的到，將會犧牲更多美國人及資產。」

川普原訂於大衛營（Camp David）與塔利班、甘尼舉行秘密會談，7日他自曝祕密後引發包括來自黨內人士的撻伐，他們無法接受川普要在自家土地接待塔利班，畢竟這支民兵組織過去曾殺害過美國人，2001年911恐怖攻擊事件後，塔利班甚至庇護攻擊事件首腦、蓋達組織（al Qaeda）領導人歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）。此外，大衛營這個地點也具有特殊意義，它是911攻擊後，美國領導人制定方針回應攻擊的地點。

911事件以後，美國出兵攻打阿富汗，目前阿國境內仍有14,000名美軍、數千北約盟軍，川普上任以來積極尋求結束在阿富汗的軍事介入，因此數月來持續與塔利班展開談判。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時，被問及雙方談判是否已死，他證實，「目前來說是的。」

(中時電子報)