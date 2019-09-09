韓國瑜9日中午與前總統馬英九取得聯繫。（林宏聰攝）

韓國瑜穿雲箭新北站 2020新希望造勢晚會

前總統馬英九8日在新北出席國民黨總統參選人韓國瑜造勢活動時，致詞被迫中斷，韓國瑜競選辦公室9日中午正式表達抱歉之外，韓本人也第三度致電馬英九，雙方通上電話，據悉，馬除了替韓加油之外，也表示確實對昨晚狀況感到錯愕，但不會放在心上，建議韓未來幕僚作業要更嚴謹，以免不必要誤會。

韓辦發布新聞稿表示，韓國瑜市長十分感謝吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等貴賓朋友的支持和力挺，昨晚致詞前也與馬總統、吳主席在後台休息區聊天交流，分享看法；活動結束後，韓也馬上致電各個貴賓，感謝他們的支持，但馬前總統因已休息沒接到電話。

馬辦上午發聲明表示，馬應韓總部邀請參加新北造勢大會，依主辦單位原來規劃，國民黨主席吳敦義及馬前總統致詞時，韓國瑜市長也將在場，但不知何故，馬前總統上台致詞被延後一小時。對於韓市長到場時，台下部分群眾鼓噪，以致馬前總統被主持人要求提前結束講話，馬辦表示十分遺憾。

今日韓國瑜第三度致電馬英九，中午雙方取得聯繫，韓辦轉述，馬前總統表示確實對於昨晚的情況感到錯愕，但不會放在心上，除請韓市長繼續加油外，也建議未來幕僚作業應更嚴謹，避免引發不必要的誤會。

(中時 )