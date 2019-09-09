擁「鐵肺女王」稱號的南韓歌手文珽逅日前來台舉辦「大航海時代亞洲巡迴演唱會」，愛吃美食的她也趁這趟台灣行擠出空檔，在台北美福大飯店台菜餐廳「米香」獻上台菜初體驗，她豪邁地一口接一口大肆品嘗，直呼：「好香、好好吃！」

看到一席琳瑯滿目的台菜，文珽逅當場大喊：「好想趕快開動！」其中的「鯉魚海大蝦」是最令她驚豔的推薦菜色，好吃到連蝦尾裡的最後一點肉都不放過，她笑說：「而且不用剝殼的蝦子最棒了！」

這道菜屬台灣早期富貴人家宴客時的阿舍菜，為凸顯台菜特色和氣派，以蝦、花枝漿、瓜子仁和海苔片等食材手工做出鯉魚模樣再整尾下鍋油炸，吃得到蝦的清甜與花枝的彈牙，而盤中央以番茄裝飾成花朵的果雕裝飾，更呈現台灣古早手路菜的經典元素，倍顯貴氣。

由台灣傳統白斬雞變化而來的「錦繡口水雞」，讓文珽逅拿著筷子迫不及待想嘗試，她說韓國人較常吃炸雞，很少見到水煮再搭配佐料的菜式，還能吃到滿滿的蛋白質、堅果和蔬果，不但好吃也健康營養，她笑稱：「這很適合當減肥料理！」

醬料多層次 很開胃

錦繡口水雞除雞肉本身富彈性又軟嫩外，一大特色在於醬料，主廚陳永華考量傳統醬油膏沾醬在夏天顯油膩，便使用在地小農的檸檬、辣椒、豆腐乳和味醂等，製出開胃的特調醬汁，饕客可品嘗原本以鹽調味的鮮嫩雞肉，也能淋上醬汁或花生碎粒，享受多層次的川辣口味。

五顏六色的「飄香五柳魚」也令文珽逅印象深刻，「非常非常好吃！甜甜又清爽，對韓國人來說，不太吃溼式料理的人或小孩子也都會喜歡吃。」這道菜是早期農家料理，源於過年時會用炸魚拜拜，要吃的時候怕魚肉太乾，便加上芡汁，再將家中有的5種食材切成似柳的條狀一起二次烹調，同時並存酸甜苦辣的滋味，也象徵和紀念農人的辛苦。

養顏美容 補足元氣

「蛤蜊陶板什錦鍋」將各式山珍海味放入8小時熬出的雞高湯中，既養生又養顏美容，文珽逅笑說：「吃完這個以後感覺身體立刻充滿力氣，可以好好唱歌跳舞了！」還有一道中西合璧的招牌菜「美福祕製牛小排」也讓她讚不絕口，主廚用原住民飲食中重要的食材紅刺蔥做調配，取其特殊香氣，浸泡美福著名的美國牛小排，肉質鮮嫩多汁。

甜點方面，文珽逅則愛上餐廳招牌手工的「杏仁嫩豆腐」，用同樣很養生的南杏和北杏、糯米、研磨花生製成，質地軟Q滑口。而這頓台菜大餐吃下來，也讓文珽逅在餐後忍不住滿足地說：「下次我要帶媽媽一起來！」

南韓歌手「鐵肺女王」文珽逅來台大啖「米香」台菜，好吃到直說下次還要帶媽媽來。（盧禕祺攝）

「飄香五柳魚」同時帶有酸甜苦辣的滋味，是台灣經典農家料理。（盧禕祺攝）

「鯉魚海大蝦」是早期富貴人家為宴請賓客所烹製的阿舍菜，用蝦、花枝漿等食材巧妙捏成討喜的鯉魚模樣，也是文珽逅最愛的一道台菜。（盧禕祺攝）

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