紅襪球團營運總裁鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)遭到開除！沒想到奪下世界大賽冠軍還不滿1年，紅襪老闆就動刀了。紅襪9日又被洋基打敗，再輸1場就會完全被逐出美東爭霸戰。然而在屈辱的這刻到來之前，紅襪發布聲明，決定先炒了老鄧。

鄧總2015年接掌紅襪大權，依序繳出93、93、108場例行賽勝利，本季76勝，季末達到80勝應該沒問題，但這對衛冕軍來說還不夠好，甚至可以說很爛。

馬林魚1997年稱霸世界大賽，隔年苦吞108敗，當時的操盤者就是鄧總。他季外沒能維護好紅襪的冠軍陣容，而且紅襪還是全聯盟團薪最高的球隊，胡亂燒錢終於讓老闆容不下他。

話雖如此，就算鄧總從此歸隱，他的生涯成就也十分傲人，馬林魚、紅襪各一冠，還有他勵精圖治救起老虎隊的事蹟，都證明他是一位出色的管理者。ESPN報導，紅襪目前打算以助理總管羅梅洛(Eddie Romero)接替老鄧的事務。

(中時電子報)