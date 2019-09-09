桃園市中壢區一名81歲的莊姓老婦，9日清晨獨自離家，徒步行走9公里到觀音區忠愛路二段附近，巡邏員警發現後將她帶返所休息，並利用人臉辨識系統查出身分，順利讓老婦返家團圓。

大園警分局新坡派出所警員王品翔、莊嘉文於9日上午10時許，巡邏行經忠愛路二段時，發現一名老婦神情疲憊，手拿2條短褲在大太陽底下來回行走，員警立即上前關心，但老婦只能說出「中壢」、「散散心」等字眼，其餘問題均無法回答，身上也沒有攜帶任何證件，員警擔心老婦中暑，便先帶她回派出所休息。

員警利用人臉辨識系統查出老婦的身分，得知她住在中壢區忠福里，遂立即與當地里長聯繫。里長聽了員警描述老婦的特徵後，馬上就確認她是該里里民，並協助聯繫老婦的兒子，通知他到派出所將人帶回。

莊婦兒子趕到派出所看到母親平安無事，總算鬆了一口氣，他向員警表示，母親多年前罹患腦中風後記憶力就大幅減退，有失智的症狀，常常出門散步就找不到路回家。今日清晨父親起床後，發現母親不見了，趕緊到附近派出所報案，沒想到母親竟然在9公里外的地點被找到，所幸人無大礙，非常感謝員警的熱心協助。

(中時 )