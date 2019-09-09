涂姓男子與未滿16歲的女同事交往，還在打工的大賣場口交、性交，事後因臉書放閃，被家人發現兩人偷嚐禁果，士林地院審結，依1個對14歲以上未滿16歲犯猥褻罪判處有期徒刑4月，27個對對14歲以上未滿16歲為性交罪，分別判處有期徒刑6月，應執行有期徒刑2年，但考量已經賠償少女的父母50萬，予以緩刑4年，期間保護管束，可上訴。

已經大學畢業的涂姓男子，在賣場的餐挺打工，去年2月間，與少女結識並交往，在徵得少女同意的情況下觸摸胸部和下體，並在賣場外停車場內口交，性交，時間有4月之久。

但經少女的姑姑從臉書發現，並轉而告訴少女父親，經家人詢問才知道已經偷嚐禁果，母親去年6月向警方報案，經檢察官調查依法提起公訴。

法官考量，涂犯後坦承，並與少女的家人達成和解，賠償50萬元，並分別以28次對14歲以上未滿16歲女子猥褻、性交等罪，分別判處有期徒刑4月、6月，考量都有得到少女答應，並無違反意願，雙方已經達成和解，並予以緩刑4年，期間不得再與少女接觸聯絡。

(中時 )