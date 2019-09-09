國民黨總統參選人韓國瑜昨在新北市三重舉辦造勢晚會，但正當前總統馬英九致詞時卻遭打斷，引發議論。對此，當晚主持晚會的主持人，國民黨新北市議員唐慧琳表示，當天晚會因時間控管有些延誤，且台下民眾已經站很久等韓國瑜，所以一聽到韓到來，場面混亂難以控制，才會引起這樣的事情，她覺得很可惜，也坦言，下次辦活動一定時間控管會更精準，避免類似情形再發生。

韓國瑜昨在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，並與馬英九、國民黨主席吳敦義等人同台。不料，就在馬英九上台致詞時，韓國瑜也同時抵達現場，造成支持者不斷鼓譟，馬英九致詞遭打斷，被觀眾這樣噓下台。

對此，據《自由時報》報導，當天晚會主持人之一的唐慧琳表示，因為活動時間有些延誤，造成時程難以控管，且支持者因為站在台下許久，所以一聽到韓國瑜到來，就開始躁動，鳴笛吹喇叭，導致馬英九的講說難以繼續下去，她只好先請馬盡快結束演說。唐更表示，他們都很愛護馬英九，也很惋惜這種事情發生，為免類似情形再度發生，下次活動會將時間掌控的更為精準。

(中時電子報)