「凍齡女神」林心如以演員身份為人所熟知，主演《還珠格格》、《鹿鼎記》、《美人心計》、等作品，叫好叫座，近幾年她更拓展演藝事業深度，擔任戲劇製作人及出品人，推出的作品《16個夏天》、《我的男孩》等，收視與口碑不俗，受到認可，而她今天在微博貼出生活照，驚喜宣布「身份再轉換」，讓粉絲驚嘆女神不只漂亮，認真程度也是一等一。

林心如曬學生證，透露到世新大學攻讀高階行銷管理碩士班。(取材自林心如微博)

今年43歲的女星林心如，這兩年不斷刷新生涯紀錄，除了結婚生子外，也開始嘗試幕後工作，今天她又在微博貼照po文，秀出學生證跟開學手冊，寫下「忙碌真的不能當作不再進步藉口，重拾當學生的樂趣，讓自己重新歸零重新換位思考，一切的學習重新(從心)開始」，驚喜宣布走進校園，在世新大學攻讀高階行銷管理碩士學位，粉絲除了讚賞她當「學生妹」無違和之外，也佩服她不斷向上的積極心態，「姐姐好棒，我們也要向你學習」。

(中時電子報)