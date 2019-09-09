國民黨總統參選人韓國瑜昨晚舉辦新北造勢晚會，各地韓粉現身力挺韓國瑜，主辦單位宣布有35萬名韓粉到場。對此，軍事專家宋兆文直言，35萬人挺韓造勢，證明了什麼？證明這是自動自發的真心相挺！證明台灣人民尋求安全與幸福！證明台灣有識之士危機感強烈！

韓國瑜近日民調下滑，又面臨鴻海創辦人郭台銘可能參選分裂國民黨的情況，外界都在關注昨晚這場造勢是否會帶來大批人潮。然而，從昨天一早，就有許多從全台各地趕來的韓粉來到三重，主辦單位昨晚更宣布現場湧入超過35萬人。隨著韓到場後，現場氣氛炒到最高點，全場韓粉在台上主持人的帶領下，高喊「韓國瑜凍蒜」、「總統好」的口號。

對此，宋兆文在臉書指出，35萬人挺韓造勢，證明什麼？證明這是自動自發的真心相挺！證明台灣人民尋求安全與幸福！證明台灣有識之士危機感強烈！他直言，這樣的場面，無情奸商辦不到、投機小人辦不到！「我們堅持挺韓到底！」

網友也紛紛表示「人心思變」、「支持韓總到選前一天」、「一定要挺韓進總統，大家一起加油」。

(中時電子報)