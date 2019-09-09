歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)，模擬周日的天氣圖，有兩個熱帶系統在台灣東方海面上。彭啟明說，有可能兩個都成颱，並相互影響。(圖擷自tropical tidbits)

中秋節3天連續假期，究竟哪天烤肉能看到月圓？天氣風險公司總經理彭啟明指出，目前各個模式都預測，今天到周五中秋節(13日)都是多雲到晴的穩定天氣。周六、周日(14、15日)熱帶系統95W的外圍水氣接近台灣，且東邊可能又有第二個熱帶系統發展，兩個都有可能生成為颱風，讓周末天氣變數更大。因此，烤肉賞月的最佳時間點，「別懷疑！就是星期五」。

彭啟明在「彭博士觀風向」直播中說道，菲律賓東方海面上有低壓發展，未來將生成第16號颱風琵琶，它的走向會讓周六、日的天氣不穩定。也有模式指出，低壓帶中除了琵琶颱風外，東邊也有機會又生成另一個颱風，彼此可能互相影響，使周末天氣變數大，需持續留意。

彭啟明說，但至少中秋節當天沒有任何系統接近台灣。整體而言，颱風直接影響台灣的機會仍不能完全排除，但機率明顯下降。

預報員李孟軒也指出，周六、日(14、15日)東半部及北部有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；受降雨影響，各地高溫有下降趨勢。而低壓帶中，不排除有兩個颱風生成，東邊那一個熱帶系統發展較不好，但兩個可能互相影響，還在觀察當中。

翻攝自 彭啟明臉書

(中時電子報)