林哲熹憑藉著電視劇《我們與惡的距離》暴紅，更入圍本屆金鐘獎最佳男配角獎，他日前接受friDay影音專訪，透露大家都說自己暴紅，但自認沒有想像中那麼誇張，「還是有很多人不認識我，希望接下來還能有更多好作品被大家認識」。回憶起當時曾實地去醫院實習，透露病患和他分享服藥的心情，「吃藥會讓他們無法工作，沒辦法去活得像一個人，藥物副作用會讓他們產生想睡覺或是面對各種反應遲頓，生理反應幾乎降為零，但病患又不想這樣，這是一個無解的循環。」林哲熹坦言聽到病患訴說，心中相當震撼，因此在飾演罹患思覺失調症應思聰這個角色時，把病患過的痛苦與糾結情節一一演出，感慨「病患們只能走一步算一步，活一天算一天。」

在金鐘獎入圍公布當下，林哲熹與經紀團隊正在開會，並透過影片拍攝來記錄自己當下反應，若是沒入圍？笑說就紀錄自己失落的樣子，「不論開心或難過，僅想記錄自己重要的瞬間。」他爸媽當時人在義大利遊玩，還不畏懼時差，在海外鎖定入圍訊息，立即傳了訊息，「你是我們的驕傲」，讓林哲熹收到簡訊後紅了眼眶，他透露，《與惡》的主演溫昇豪也有傳訊息給他互相恭喜，兩人皆以《與惡》入圍金鐘獎最佳男配角獎，「我們說好了要一起參與金鐘盛會」。

失覺思調症藥物副作用讓病患生理反應幾乎降為零，林哲熹《與惡》將痛苦糾結精湛演出。（friDay影音提供）

至於有無開始研究強運法寶？林哲熹笑說自己沒有特別去研究穿紅內褲等增強得獎運的方式，認為這樣反而會更有壓力，「一切交給評審」。自己也還沒夢到沒有得獎的夢，近期反而趁空作空檔休了出道3年以來第一段長假，甚至研究起想去冰島看極光的念頭，只因為年初看到了韓星河正宇的訪問，深受他「走路哲學」的影響，透過身體的感受，把被自己遺忘的嗅覺、疲倦等生活感官透過走路重新喚醒，體悟到萬事萬物都要從最根本基礎思考的重要性。

林哲熹近期迷上買太陽眼鏡，笑說自己對於時尚有興趣，喜歡賞心悅目的事物，又幽默說，「夏天太陽太大要好好保護」，這一年他光買太陽眼鏡就買了20多副，最貴要價兩萬多，還特地買了收藏眼鏡的櫃子。他透過訪問中得知原來摘獎會有獎金，獎金如何運用？表示還要仔細思考。

林哲熹對於暴紅，自認沒有大家想像中那麼誇張。（friDay影音提供）

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