紐西蘭兩間清真寺今年3月發生血案，槍手行凶影片至今仍在網路上流傳，促使澳洲政府命令網路服務供應商，封鎖顯示這場直播影片的8個網站途徑。

澳洲一名槍手3月15日持半自動武器，攻擊在紐西蘭南島基督城（Christchurch）參加週五祈禱儀式的穆斯林，奪走51條人命，成為當地最慘重的大規模槍擊案。槍手屠殺時甚至在臉書開直播，影片隨後在網上瘋傳。

雖然多數網站快速移除網站上的相關連結，但澳洲網路安全委員葛蘭特（Julie Inman Grant）說，有8個地方網站反抗她對刪除有關內容的要求。

葛蘭特在電子郵件的聲明中表示：「我們無法允許這種惡劣資料被用來推廣、煽動或指示進一步的恐怖主義行動。」

封鎖這8個網站前，澳洲當局正全力以赴地取締在網路上分享暴力內容。澳洲4月通過立法，若社群媒體未能「迅速」移除暴力內容，有關當局可重罰公司全球年營收10%罰金，或判處公司高層高達3年有期徒刑。

對臉書和旗下擁有影音網站YouTube的谷歌等公司而言，不立即移除任何顯示謀殺、刑求或性侵的影片或照片，現在在澳洲已是犯罪行為。

這些企業也必須在「合理」的時間範圍內通知澳洲警方。

(中央社)