英國國會上周通過阻止首相強森無協議硬脫歐的法案，並將在今天（9）日送交英女王伊莉莎白二世簽字生效。根據法案，若強森政府無法在10月19日歐盟峰會前述前與歐盟達成新的脫歐協議，或取得國會同意無協議硬脫歐，政府就必須致函歐盟，要求將脫歐期限推遲3個月至明年1月31日。但據英國《電訊報》報導，強森正尋求透過合法方式，阻止國會推遲脫歐期限。

報導透露，強森的主要幕僚8召開會議，討論應變策略，其中一個方向是，強森致函歐盟要求延遲執行《里斯本條約》第50條的同時，附上另一封信，表明英國政府無意延後10月31日的脫歐期限。

報導引述一名內閣消息人士稱，當歐盟接到信後，會反問原因，而英國政府便會回答：「我們沒有任何延後脱歐的原因。」歐盟早前曾表示，如果英國希望延後脱歐，需要有非常明確的理由。

據報在野黨議員正計劃今日在國會要求進行緊急辯論，迫使強森遵守法案以及要求政府公開針對無協議脫歐影響的相關文件。

在英國政壇就是否延長脫歐限期爭持不下之際，法國外長勒德里昂表示，英國至今未提出脫歐協議的替代方案，就目前情況而言，法國拒絕讓英國延長脫歐期限。

(中時 )