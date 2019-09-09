科技部主辦的2020年「科技大擂台 與AI對話」競賽活動，今天開始接受報名，鼓勵創新者運用AI發展的潛力、技術與創意來解決語音應用的挑戰，首獎新台幣2000萬元。

今年挑戰賽不以選擇題方式進行，而將以語音閱讀及連續對話測驗，全力挑戰AI對中文的語意理解能力：讓AI閱讀不同學科領域的主題內容，考驗對詞句的理解與推論，並將廣泛的資料整理成應用知識，達成AI自學思考。

科技部表示，今年競賽題庫委託中央研究院資訊科學研究所特聘研究員許聞廉團隊出題，並與國家教育研究院合作，共同建置訓練理解與對話能力的資料集，預定於10月開放參賽團隊使用。

另一方面，中文語音辨識部分則與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）杜奕瑾創辦人合作，將實驗室開發的「雅婷逐字稿」語音辨識系統，開放參賽團隊介接使用。

科技部表示，今年競賽將分兩階段進行，初賽預定於108年12月，決賽則於109年4月舉辦。科技部期望藉此吸引更多企業、學研機構齊力投入，共同推動我國語音AI技術躍進，協助台灣企業進行數位轉型。

(中時 )