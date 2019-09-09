韓國瑜8日在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，前總統馬英九到場站台助講。不過，馬英九助講過程引用許多數據，演說過長，竟遭台下群眾狂噓，被迫中斷，導致台上馬英九一臉尷尬。對此，馬辦回應，馬英九上台致辭不知為何延後一小時，更對群眾的行為表示遺憾。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

中天新聞 直播

(中時電子報)