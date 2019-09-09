大政治大爆卦-無色覺醒》韓粉、馬辦內鬨 新北造勢節外生枝 別讓綠營撿到槍？ 14:072019/09/09 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》韓粉、馬辦內鬨 新北造勢節外生枝 別讓綠營撿到槍? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜8日在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，前總統馬英九到場站台助講。不過，馬英九助講過程引用許多數據，演說過長，竟遭台下群眾狂噓，被迫中斷，導致台上馬英九一臉尷尬。對此，馬辦回應，馬英九上台致辭不知為何延後一小時，更對群眾的行為表示遺憾。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #馬英九 #韓國瑜 #新北造勢 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九：蔡政府已讓民眾忍無可忍 20:582019/09/08 政治 馬英九致詞被打斷 羅智強：為韓國瑜擔心 23:492019/09/08 政治 馬英九在韓造勢場被噓 李正皓列關鍵問題 09:182019/09/09 政治 出席韓造勢遭噓下台 馬辦回應了 10:342019/09/09 政治 馬英九致詞尷尬被迫下台 名嘴爆選舉跑場眉角 10:402019/09/09 娛樂 韓感謝馬英九 韓粉：對馬總統很抱歉 11:122019/09/09 政治 馬英九致詞遭噓下台 柯：自己也是看得目瞪口呆 11:222019/09/09 政治 馬英九被噓下台 韓國瑜競辦回應了 11:412019/09/09 政治 韓造勢場致詞遭打斷 馬辦表遺憾 12:042019/09/09 政治 馬遭噓下台 主持人還原情況..嘆場面難控制 13:562019/09/09 政治 政治熱門新聞 馬英九被噓下台 韓國瑜競辦回應了 - 政治 他把80歲鐵桿深綠老爸騙去看韓國瑜造勢 結果... - 政治 造勢後總統民調新出爐 網看結果驚呼：不可能 - 政治 不是批評？韓粉灌爆馬英九臉書！留言這2句話 - 政治 35萬人參與韓國瑜造勢證明什麼？宋兆文送三句話！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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