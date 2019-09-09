23歲彭姓女子向羅姓男網友，詐稱她親哥是前台灣省長宋楚瑜特助，在香港南洋銀行當副理，羅若願出資投資，獲利每月16％，半年就可回本。羅信以為真，交付新台幣3萬元，彭女還煞有其事地偽造會員保證書給羅收執，存4000多元進羅帳戶後，消失無蹤，羅始知受騙。台中地檢署依詐欺罪起訴彭女。

彭女在2017年底在交友網站認識羅男，沒幾天就約羅男到西屯區見面，詐稱她親哥是前省長宋楚瑜的特助，自18歲起就擔任香港南洋銀行當副理，當時負責操作富南斯比特股期貨，如果，羅願意出資交由富南斯公司投資美國股票，每月可獲利投資本金的16％，半年獲利可取回超過100％的獲利。

羅男信以為真，年底交付現金3萬元給彭女，彭女為取信羅，還大費周章地偽造富南斯會員保證書，交給羅收執；彭女為了掩護騙局，隔月借用不知情朋友的銀行帳號，以跨行存款的方式，存4785元進入羅的帳戶。

羅隨後即無法聯絡到彭女，經詢問富南斯公司，得知會員保證書是假文件，始知受騙。

(中時 )