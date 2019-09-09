香港示威遊行昨日訴求美國通過「香港人權民主法案」。香港經濟日報分析指，美國國會推動設立此法，勢將擴大陸美角力的戰場。原因是法案被視為加強版的「美國—香港政策法」，一旦獲通過，香港獨立關稅區等地位或會變成每年一檢，這無疑是讓美方能以香港作籌碼，擴大中方在談判桌上的不利地位。

「香港人權及民主法案」由共和黨和民主黨議員共同提出，根據其草案，美國國務卿須每年向國會提交報告，證明香港仍然享有足夠自治權，才能延續1992年「美國—香港政策法」給與香港的特殊地位；同時賦與美國政府權力，制裁侵損香港自治權利的中港官員。據香港經濟日報指出，若此法通過大陸將在這三個方面曾受壓力

第一，香港特殊地位一年一檢，或牽制大陸經濟發展。香港目前是大陸的重要窗口，香港為大陸引進資金及技術有著重要、甚至是不可替代的地位。若美國不再根據「美國—香港政策法」區分香港與大陸，不再視香港擁有特殊地位，會使香港國際金融中心角色受到動搖。

第二，美方能以香港局勢作籌碼，增加向陸方施壓。「香港人權及民主法案」一旦通過，讓美國以香港人權、自由狀況為由，這無疑是讓美方能以香港作籌碼，擴大陸方在談判桌上的不利地位。事實上，美國總統川普日前曾表示，「若非中美貿易談判，香港將陷更大麻煩」。這正反映出美方欲以香港作貿易談判棋子的意圖。

第三，制裁陸港官員條文，令官員處於風口浪尖。法案之下，美方制裁損害香港高度自治的官員及人士，他們可以是香港官員、可以是中央政府特派香港的官員，這直接讓陸方官員面臨更高政治風險。這讓陸方施行對港工作時，面臨額外的不利因素。

觀察人士指，基於上述理由，「香港人權及民主法案」的通過將對陸方有深遠影響，正因如此，陸外交部對此法案強烈反彈，官媒《環球時報》日前還發出評論指，這項法案一旦通過，必定對美方全面報復。

(中時 )