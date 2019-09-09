男星王可元接受《Bella儂儂》雜誌訪問，他活潑、陽光有點無厘頭的個性，讓人很難想像他是《我們與惡的距離》中眼神讓人不寒而慄的李曉明，演員出道的他，努力了一段時間終於在今年大放異彩。他表示，曾有過因外貌被打槍的時期，對於自己相貌漸漸失去自信的他，竟因偶像的一個 「大眾臉」稱號 ，讓他知道帥不是演員的必需品。

「不斷跌倒、受傷再爬起來，就會越來越清楚知道自己想做的事。」過去的時間王可元在夢想中遇到許多挫折，但這些阻礙都無法消磨他對於表演的熱愛，「我生來就不是天才型的人，我會去試試看每件事情的可能性，不能的話我就換個方法」，從失敗中找到自己，王可元用堅持讓自己在熱愛的戲劇中受到肯定。

在《我們與惡的距離》拍攝期間，他為了讓自己的表更加深刻，王可元與所愛的人事物切割，讓處於跟角色一樣時空裡，當時的入戲狀態連同劇組的賈靜雯都畏懼他反差的行為。近期作品《情色小說》中，王可元挑戰一個下半身小兒麻痹的天才作家，戲中情感澎湃的橋段，加上SM的床戲情節，放手一博的表現，完全展現他做為一個演員的專業。

「我覺得自己不是一個特別好看的人，這2、3年就是在接受這樣的自己」，他對於早期試鏡因為外表一直被否定，一直將飾演《小偷家族》安藤櫻視為偶像，她顛覆演員需要白富美高富帥的形象，更因為平凡的相貌被日本媒體譽為路人臉的女王，「其實大眾的人都不像電影明星，因此我們需要更多路人臉，才能讓觀眾能有所共鳴」。

王可元把過去的不順遂當成養分，家人也從過去的擔憂轉成最強的後盾，媽媽的一句「所以我現在是星媽嗎？」更成為無形肯定，堅持夢想時常被視為荒謬的言論，但在王可元身上你能看見不畏懼的毅力，就是成功的不二法門。

(中時 )