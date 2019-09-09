雲林縣土庫鳳山寺大明時代的古文物被封藏數十年重見天日，文物底部有大明字樣。(許素惠攝)

雲林縣土庫鳳山寺大明時代的古文物被封藏數十年重見天日，文物底部有大明字樣。(許素惠攝)

雲林縣土庫鎮鳳山寺是全台廣澤尊王開基祖廟，建廟迄今已經385年，卻一直苦無文物可證明廟齡悠久，去年整建廟公寢室，在床底搜出銅製、石刻淨、香爐等4件文物，底部刻鏤著大明洪武、宣德等年間製，並獲大陸祖廟認證，讓廟方喜出望外，經稟告神明喜訊，尊王指示進行有史以來第一次遶境。

鳳山寺主委郭建太指出，該寺雖然歷史悠久，因為執事前人較無概念，未好好保存寺內相關文物，重要古文物散落各處，搜尋找回非常困難，尊王曾指示一定會知道下落。

郭建太表示，去年服務數十年的廟公退休，於是整建寢室，將合板的床拆除，竟然發現了兩個銅製淨爐，一個石刻香爐，還有一支鐵製烙器，銅器底部有鏤刻大明朝洪武及宣德製等字樣，大獲珍寶後，終於了解尊王指示的意思。

為了慶祝數百年古文物被封藏了數十年後重見天日，也慶祝建廟385年，本月14日將舉行有史以來第一次平安遶境，全國各地30多家友廟共襄盛舉，其中甚至有兩家主祀媽祖，預計將湧入數千信眾，之後，大陸祖廟也將來台巡台1個月，並擇日駐駕該寺。

(中時 )