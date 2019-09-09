董氏基金會8月針對台灣的國中生至大學生進行「台灣年輕族群攝取能量飲料現況」調查，發現約6成年輕族群喝過能量飲料、其中有6成5的人沒注意喝下那些成分，有62％喝的人是想提神醒腦。

近年來，世界多國關切能量飲料對兒少的影響，美國小兒科醫學會建議19歲以下不該喝能量飲料；目前英國的大型連鎖超市已經自主禁售、公立運動中心禁售能量飲料給未滿16歲兒少；土耳其、立陶宛、拉脫維亞禁止賣給未滿18歲。

董氏的調查指出，近半數能量飲料的糖攝取量超標！攝取過量糖會增加健康風險，包含蛀牙、肥胖、免疫力低下、血糖不穩定、影響腸道菌叢，甚至造成血壓升高、糖尿病與心血管疾病，還有提不起勁、昏昏欲睡，專注力及學習力下降。

而且董氏在超商、超市與量販店調查24款能量飲料，每款皆有咖啡因，其他常見的成分還有牛磺酸、合法興奮劑(如瓜拿納)與維生素B群等；大部分會以汽水形式販售，加入二氧化碳、果汁香料、糖或其它甜味劑。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，加拿大衛生署建議13歲以上的青少年每天咖啡因攝取量不超過2.5毫克／公斤。若是長期攝取咖啡因容易影響腦部與智力發展、睡眠品質降低與活動力下降，造成心悸、焦慮等症狀。

今年出爐的「台灣年輕族群攝取能量飲料現況」顯示，6成年輕族群喝過能量飲料，男性占58％、女性42％，最常飲用時機依序為想喝就喝(41％)、熬夜時(36％)、準備考試(21％)；最常選購原因依序為提神醒腦(62％)、消除疲倦(34％)與好喝(29％)。

其實，去年董氏的調查就有超過半數(55.4％)年輕族群喝了能量飲後出現至少1次不良反應，包括心跳加速、睡眠障礙、頭痛、噁心、腹瀉與胸痛等。許惠玉提醒，與其攝取能量飲料提升「能量」，不如先喝足白開水，因為身體缺水的第一個反應就是感覺疲累。

(中時 )