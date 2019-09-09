國民黨2020總統提名人韓國瑜8日晚間，在三重的水漾公園舉辦造勢晚會，但馬英九前總統上台致詞時，因演講時間恰逢主角韓國瑜進場，遭部分韓粉噓下台，對此，韓競選辦公室9日中午正式表達抱歉之外，韓本人也第三度致電馬英九，雙方通上電話，馬除了替韓加油之外，也表示確實對昨晚狀況感到錯愕，但不會放在心上。對此韓粉也跑到馬英九臉書留言，「真的感到抱歉，希望馬前總統能原諒某些韓粉」、「謝謝您為了國民黨的團結做了那麼多努力」。

韓辦今發布新聞稿表示，韓市長十分感謝吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等貴賓朋友的支持和力挺，昨晚致詞前也與馬總統、吳主席在後台休息區聊天交流，分享看法；活動結束後，韓也馬上致電各個貴賓，感謝他們的支持，但馬前總統因已休息沒接到電話。

馬辦上午發聲明表示，馬應韓總部邀請參加新北造勢大會，依主辦單位原來規劃，黨主席吳敦義及馬前總統致詞時，韓市長也將到場，但不知何故，馬前總統上台致詞被延後一小時。對於韓市長到場時，台下部分群眾鼓噪，以致馬前總統被主持人要求提前結束講話，馬辦表示十分遺憾。

今日韓國瑜第三度致電馬英九，中午雙方取得聯繫，韓辦轉述，馬前總統表示確實對於昨晚的情況感到錯愕，但不會放在心上，除請韓市長繼續加油外，也建議未來幕僚作業應更嚴謹，避免引發不必要的誤會。

韓粉們對此跑到馬英九臉書留言致歉，「感謝馬前總統今天抽空來到新北，現場發生了一些令人不舒服的事，真的感到抱歉，希望馬前總統能原諒」、「真的很抱歉，感謝馬前總統!」、「真的很感謝馬總統，沒能讓總統把話說完真的很抱歉」、「感謝馬前總統參加三重造勢活動，謝謝您為了國民黨的團結做了那麼多努力，望馬前總統多包涵」。

馬英九前總統臉書，最新的一篇文章累積2千2百多則留言。(圖/截自馬英九前總統臉書)

網友在馬英九臉書留言。(圖/截自馬英九前總統 臉書)

網友在馬英九臉書留言。(圖/截自馬英九前總統 臉書)

(中時電子報)