前台北縣長周錫瑋今（9）日中午在臉書直播，批評蔡英文政府修國安五法、推中共代理人法是實行綠色恐怖。

周錫瑋先以前總統陳水扁8日出席台灣國活動為例，國安法中定義的國家是中華民國，但民進黨不這麼認為，所以陳水扁才可以參加台灣國的聚會，他問蔡英文政府，在中華民國內推動台灣國，是不是違反國安法？所以民進黨政府已修過的國安法、推動的中共代理人法，實際上法律的定義是錯誤的，民進黨政府必須要先講國安法的國家是什麼，如果是中華民國，台灣國所有的活動就違反國安法，應該判刑、抓起來關，但民進黨不做。

周錫瑋說，修這些法是綠色恐怖，是蔡英文要讓台獨建國能夠合法，睜一隻眼、閉一隻眼讓它過去。

隨後周錫瑋話鋒轉向台北市長柯文哲，指柯文哲雖然到處在罵人，但聲量在下跌，他建議柯文哲罵人要言之有物，要像他一樣，好好去研究每個法條，研究社會民情、研究憲法、研究經濟理論；要罵蔡英文時，要針對蔡英文講錯的地方去罵，例如蔡英文說在她任內經濟表現很好，但她執政連續三年台灣的經濟成長率是全世界平均以下，代表蔡英文這三年做的爛。

(中時 )