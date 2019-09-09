台劇今年終於憑《我們與惡的距離》再次發光，當中功臣之一的林哲熹被視為2019年戲劇圈的至寶，他演活患有思覺失調症的應思聰一角，一個眼神、一滴眼淚都讓我們隨著劇情浮動情緒。看似蒸蒸日上的演藝事業，在眾人的讚譽聲下，本該一帆風順，但林哲熹卻有些憂鬱說：「最近其實有點小低潮，還有點失眠…」，到底怎麼一回事？

他接受《Bella儂儂》訪問時表示：「我其實是個很矛盾的人。」他曾是美術科班生，直到大一那年在朋友的建議下，才決定降轉戲劇系，「我朋友跟我說戲劇的第一件事就是認識自我，把自己打開，我覺得那是我當下很需要的」。跟很多年輕人有過同樣的苦惱，林哲熹也曾在自我認同過程中掙扎，「我覺得認識自己，並不是知道自己是什麼樣的人，而是在察覺自己當下的狀況，在每個當下認知到自己正在經歷什麼」。這段話好像有點難理解，林哲熹補充：「這樣說好了，每個人都一定會經歷低潮、難過，我覺得不要去批判自己，強迫自己要快樂，去理解自己當下的狀態，這才是真正的認識自己。」

林哲熹（左）、陳妤。公視提供

演出為人熟知的《狂徒》、《我們與惡的距離》到《樂獄》過程中，林哲熹愈發愛上了演戲這門「關於人之於人」的課題，他豐沛的情感，全都投注在每個劇本篇章裡，每個角色都是他用盡全力「用命換來的」成果，「也許是這樣所以我也很容易想太多，老實說，我覺得現在我的狀態沒有大家講的那麼好，我常在思考，該怎麼做才能被稱為一位演員…」。

(中時 )