決戰中台灣！蔡英文總統連續3天在中部攻城掠地，直攻國民黨主席吳敦義的故鄉。國民黨提名的總統參選人韓國瑜穿雲箭鐵人行程，14日將到台中市密集參訪18間宮廟，從首站南屯萬和宮到最後一站大甲鎮瀾宮；2020總統大選，藍、綠雙方展開激烈的攻防戰。

韓國瑜8月25日原安排到台中市參訪10餘間宮廟及參加原台中縣第12、13屆縣議會的例行聚會；因受到穿心颱「白鹿」颱風侵襲，韓臨時取消行程坐鎮高雄市，由夫人李佳芬代夫出席，獲得台中市紅、黑派掌門張清堂、顏清標及地方要角的力挺。

韓國瑜14日台中行程密集，1天跑18間宮廟，包括南屯萬和宮、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里杙福興宮、太平聖和宮、潭子潭水亭、神岡區口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、梧棲浩天宮、清水紫雲巖、大甲區鎮瀾宮等；從上午8點30分到晚上19點59分，馬不停蹄爭取選民支持。

台中市議會國民黨團執行長陳政顯說，韓國瑜14日到台中，1天要連趕18間宮廟，每間宮廟停留時間約僅20分鐘，時間儘量留給宮廟負責人與支持者的互動，最後一站大甲鎮瀾宮提前兩小時展開「庶民開講」，市長盧秀燕將親自陪同部分行程。

(中時 )