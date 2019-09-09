美試射4三叉戟II飛彈

上星期在短短3天內，美國海軍俄亥俄級（Ohio-class）核潛艦「內布拉斯加」號（USS Nebraska）就試射了4枚「三叉戟II」（Trident II）飛彈。

據「戰區」（The War Zone）網指出，美國海軍雖然經常會試射潛射彈道飛彈，但通常只有一、兩枚。而這次較大規模的試射，就在美俄即將重燃軍備競賽，並接近部署裝有爭議性W76-2核彈頭的新版「三叉戟II」之際。

在上星期的測試中，「內布拉斯加」號4日發射了兩枚，6日又發射了另外兩枚，而這些飛彈全是從南加州外海未具體說明的地點發射。不過，根據美國政府對飛機和船隻發出的警示看來，這些飛彈可能落在夏威夷北部，以及∕或是關島附近的太平洋海域。至今美方共試射了「三叉戟II」，也就是「三叉戟D5」飛彈176次。

美國海軍在聲明中指出，這些試射是指揮官評估測試（Commander Evaluation Test，CET）的一部份，主要目標在於驗證延壽的「三叉戟II」戰略武器系統的性能是否符合期望。

(中時電子報)