男星王大陸近期在大陸的新電影《小小的願望》將在本月12日於大陸上映，沒想到竟發生意外插曲，飾演主角的大陸男星彭昱暢因電影片頭排序首位被王大陸搶走，而發出聲明解約並譴責此事。但王大陸方面一樣發聲明表示，一開始就是簽男主角。

彭昱暢（左）的工作室表示，他們才是電影的一號男主角，演出順序排成二號男主角違反合約。（合成圖／翻攝自微博）

電影《小小的願望》由彭昱暢、王大陸、魏大勛三人演出，故事描述彭昱暢所飾演的18歲少年因為絕症不久於世，王大陸和魏大勛所飾演的死黨決定幫他圓夢，三人一起踏上追夢之旅。24歲的彭昱暢曾以《大象席地而坐》入圍金馬影帝，在首映會前的宣傳不管是座位還是片商態度都對外表示他是男主角。

彭昱暢與王大陸工作室紛紛發表聲明。（合成圖／翻攝自微博）

沒想到首映會時，電影片頭卻將王大陸的名字排序在彭昱暢前面，讓彭昱暢工作室相當不滿發表聲明表示，「模糊演員排序，損害了彭昱暢先生作為領銜主演的署名權，且經反覆溝通片方至今仍然拒絕更正。」宣告和片商解約，但表示接下來會自費配合後面宣傳。

最後片商出面澄清並道歉。（圖／翻攝自微博）

而王大陸工作室則也發布聲明表示，當時受邀出演電影時就是演男一號，所以片頭片尾放第一個是依照合約。

(中時電子報)