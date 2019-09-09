針對基隆火車站前南站中山一路頻傳車禍，議員張秉鈞邀集相關單位會勘，要求12日前提出改善計畫。（基市議員張秉鈞提供）

基隆市政府正在進行中山橋改建及中山一路拓寬工程，而火車站南站前的中山一路，也從單行道改為雙向道，但卻因交通動線不清，導致車輛不熟悉，逆向行駛，使得車禍頻傳。議員張秉鈞獲報會勘，要求權責單位12日前交出改善計畫，市府表示，工期預計1年，完工後會恢復單行道，期間仍需請民眾留意減速慢行。

因中山橋改建及中山一路拓寬工程緣故，火車站南站前中山一路，改為臨時性雙向道，但民眾反映，交通更為複雜，忠一路往中山一路可左、右轉，左轉更可接中山一路往市中心的兩側道路。

此外，南站前中山一路往中山區方向，也可右轉忠一路或左、迴轉中山一路；中山二路往市中心方向的車輛，也可直行南站前中山一路，加上又有行人穿越道，以致車禍頻傳。

張秉鈞表示，火車站南站前中山一路是主要出入口，每天進出的上班族及學生，將近有上千人，且有時汽機車經過此路段，常逆向行駛，光上周就發生4起車禍，希望市府可設立交通樁或告示牌，並交給專業道安顧問評估，於12日前提供改善計畫。

工務處表示，中山橋改建及中山一路拓寬工程，工期預計1年，如今管線單位已陸續進場施工，施工期間只能請民眾減速慢行，否則將南站前中山一路改回單向道或封路，更會造成民眾繞遠路的不便，明年完工後，路幅動線就可大幅改善，另針對12日前提出的改善計畫，已請土木工程科確認中。

(中時 )