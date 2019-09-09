爵士鋼琴家黃盟傑，將帶來即興鋼琴演奏。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

日本沖繩搖滾樂團Spoon de chop。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

中秋連假即將到來，台中市葫蘆墩文化中心12日舉行戶外音樂會，多位來自各國的歌手，將透過東洋樂曲、歐洲歌謠及搖滾、放克、藍調曲風等多元音樂，讓民眾體驗一場融滙歐亞文化民俗風情的藝術饗宴，並有機會抽中日本福岡來回機票。

葫蘆墩文化中心「世界情歌之夜-中秋月光party演唱會」，將於12日晚間6點30分登場，澳洲藍調歌手Chris Bailey、日本沖繩搖滾樂團Spoon de chop 、爵士女伶安武佐八美、義大利情歌手Giovanni、外交搖滾樂團、聯合國Wailing Soul雷鬼樂團等世界各國音樂名家齊聚大滙演。

澳洲知名歌手Chris Bailey20年來以精湛獨特藍調吉他演奏技巧，觸動聽眾心弦；日本京都片方勵樂團及安武佐八美，讓民眾體驗豪爽熱情的東洋樂風與溫柔深情的爵士風情；歌手Giovanni透過義大利傳統與現代歌謠、渾厚動人的音質，詮釋歐洲羅曼蒂克的情境。

外交搖滾樂團以牙買加酸性爵士樂、拉丁嘉年華、風行搖滾及流行舞曲等多樣曲風，在台灣樂壇奠下重量級地位；聯合國Wailing Soul雷鬼樂團成員來自法國、加拿大、美國、非洲，呈現爆發力十足的性感放克、靈魂雷鬼及R＆B。

葫蘆墩文化中心指出，為宣傳演唱會活動，9日特別於豐原火車站辦理快閃音樂會，由擅長芝加哥藍調音樂的爵士鋼琴家黃盟傑，帶來即興鋼琴演奏，在場候車民眾跟著樂曲拍手起舞，邀請大家於中秋前夕相約共聚葫蘆墩文化中心，享受一場情浪漫情歌之夜。

(中時 )