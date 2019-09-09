基隆市暖暖區暖西國小運動設施年久失修，加上多雨潮濕的氣候，使得操場跑道相當破舊，校內也缺乏遮陽避雨的運動環境。經議員林旻勳會勘後，向教育處與立委蔡適應服務處爭取經費，將設置風雨球場與共融式遊具，並將操場跑道翻修，教育處表示，預計今年底發包、明年初動工。

暖西國小操場空間很大，中間設有籃球場，是許多學生體育課和下課的遊戲場地，但只要下雨，學生就只能待在教室，另外一旁的跑道，僅呈「直線式」，且已經破爛不堪，影響學子使用意願，遊具數量也不足。林旻勳獲報後，邀集教育處前往會勘，爭取經費改善。

林旻勳表示，在教育處和蔡適應服務處的協助下，將爭取約890萬元經費，施作1座風雨球場，屆時會有遮蔽物，讓學生即便下雨，仍可活動；另外也要爭取約800萬元經費，將現有的直線跑道，改建成環狀跑道，且會是具有特色的跑步空間。

林旻勳指出，他也已自行爭取到360萬元經費，將新建共融式遊具，給學童們更有趣的遊戲空間，非常適合親子來遊憩使用。

教育處體育保健科長李上泰表示，風雨球場的經費部分，是向體育署所爭取；操場的改建設計，教育處將編列相關預算；這些運動設施的改良興建，預計今年底發包，明年初開工，屆時完工後，學校也計畫夜間及假日開放，提供民眾運動遊憩。

(中時 )