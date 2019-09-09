現代人的飲食習慣容易造成脂肪肝，連果汁、水果都有可能是主因！外科名醫江坤俊在節目上分享了一個案例，曾遇到一名40歲男子，檢驗報告中沒有B肝或C肝的反應，但卻被檢查出來罹患肝癌，一開始還不解他罹癌的原因，沒想到一問之下發現原因竟出在果汁上。

江坤俊在《醫師好辣》裡提到，有一名40歲的業務經理因為右上腹痛而掛急診，電腦斷層一看，竟是肝臟裡長了顆腫瘤，罹患肝癌。但檢驗報告中卻沒看到他有B肝或C肝的反應，實在不解罹癌原因。

沒想到，江坤俊發現他的肝臟有嚴重脂肪肝，但病患沒有家族病史，一問之下才發現，病患平常愛喝果汁，一天要喝上好幾杯。

江俊坤解釋，水果打成汁一次要打好幾顆，纖維質常常被當成渣給濾掉，剩下的只有果糖，而果糖百分之百都由肝臟消化，因此容易罹患脂肪肝。而一般的肝癌會先經過肝炎、肝硬化，但脂肪肝則會從肝炎直接變成肝癌，未來在台灣會是造成肝癌的主因。

名醫江坤俊節目上分享病例。（YouTube頻道《醫師好辣》）

(中時電子報)