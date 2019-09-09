成軍4年的小男孩樂團即將在9月28日在台北國際會議中心TICC舉辦「第三個願望演唱會」，談到近日準備演唱會心情，主唱米非說壓力非常大，甚至長達一個禮拜沒睡好，「我還想要不要吃安眠藥」，但後來靠著爬大屯山運動來舒壓，才順利入眠，也同時把時差調整回來。

米非說，小男孩的粉絲都跟了很多年，這次開唱希望帶給他們很多東西，所以腦子都一直在轉，黑眼圈日漸嚴重，加上年紀大眼袋越來越明顯。而團長昌哥則老神在在，說「我從小時候到現在都好睡，我睡覺前會做滿多事，像是做音樂」，如果（開唱）緊張的話，自己會多練吉他、多熟悉，讓心情安定。

結婚10多年的昌哥，目前和老婆有3個女兒，被問到會為了演唱會禁慾，昌哥說「不會，順其自然」，置於有沒有想再拼一個兒子，昌哥笑說，「不行，老婆說太多了」；吉他手漢斯則剛新婚一年，透露短時間內沒有生小孩打算，因為要生是很大責任，自己還沒準備好，但順其自然，如果有的話就好好照顧。

團中唯一單身的米非，則說自己單身一年半，被問到團員會不會幫介紹男友，團員紛紛說「不敢幫她介紹，她心思很纖細」，因為米非在感情上內心戲很多，會一直猜對方內心，「我們滿喜歡她（單身）現在這狀態，不會影響工作」，媒體追問當時受影響的狀況，漢斯爆料，「在練團時她可能頭低低，感覺一團陰霾在他頭上」。

米非跟宇宙人小玉在電影《52赫茲我愛你》中飾演一對無緣情侶，兩人私下成為好友，此次特地前來送祝福，讓米非十分感動，米非更是按耐不住興奮，藉機跟小玉、吉他手阿奎「身體接觸」，米非也自爆「阿奎就是理想型，喜歡有才華的」，還拱「要不要乾脆兩團交換吉他手，交流一下」，笑翻眾人。

主唱米非、吉他手漢斯剛好都是天枰寶寶，開唱前宇宙人也特地送上蛋糕為小男孩慶生，此外宇宙人過去唱過TICC，明年2月8日將在小巨蛋開唱，也以過來人身份「交棒」，給小男孩沾喜氣送祝福。阿奎說「希望小男孩演唱會的票很快售完，當時我們售完，就會很專注在準備演唱會。」貝斯手方Q則分享，那時開唱很緊張，踏上台聽到台下尖叫後才放下緊張，希望小男孩的粉絲到場支持。

小男孩樂團去年合作師兄陳零九推出單曲〈有去無回〉，廣獲粉絲喜愛，演唱會中也將邀請他擔任嘉賓。從女子團體Roomie出道的米非，這次也會在演唱會上大展舞技，驚喜連連讓粉絲期待。小男孩樂團9月28日在台北國際會議中心TICC「第三個願望演唱會」，購票請洽ibon系統。

小男孩樂團即將在9月28日在TICC開唱，友團宇宙人特地前來替小男孩慶生送祝福。（陳俊吉攝）

小男孩樂團即將在9月28日在TICC開唱。（陳俊吉攝）

小男孩樂團即將在9月28日在TICC開唱，友團宇宙人特地前來替小男孩慶生送祝福。（陳俊吉攝）

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