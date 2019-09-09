台北市鄰近南港車站的東明社會住宅即將公告招租，東明社宅共計700戶(套／一房型492戶、二房型170戶、三房型38戶)，月租金(含管理費)介於9千餘元至2萬1,000餘元，除了以市價85折訂定外，並依申請人家庭年所得不同分級進行分級租金補貼，申請人如符合分級租金補貼資格，實付租金將大幅降低。（鄧博仁攝）

9月20日、21日、28日，共3天、6時段開放現場參觀。（吳堂靖攝）

鄰近南港捷運站的東明社會住宅10日起開放申請，共有700戶，分為一房型、二房型及三房型，租金從9千4百元至2萬一千多不等，由於北市社宅採分級租金補貼制度，以13坪一房為例， 若民眾符合特定租金補貼標準，每月僅須支付4800元，即日起至10月3日止受理申請。

東明社會住宅基地前身為台肥出租國宅，為台北市第一個由出租國宅完成改建案例，鄰近南港車站、北部流行音樂中心等，本次700戶，包含一房型492戶、二房型170戶、三房型38戶，對於低收入戶、原住民戶、在地區里提供保留戶。

至於外界最關心的租金部分，一房型月租金9千4百元至1萬1千400元，二房型月租金為1萬5千8百元至1萬8千6百元，三房型則為2萬1千5百元，由於北市社會住宅自去年起採分級租金補貼制度，以13坪一房型為例，若申請人所得狀況適用第一階的租金補貼，每月僅須支付4千8百元。

北市都發局表示，9月20日、21日、28日，共3天、6時段，開放現場參觀，開放時間為上午9時至下午4時，採限量預約或現場等候2種，民眾可經由網路或電話預約登記看屋時間，預約電話02-27772186分機4011。

鄰近南港捷運站的東明社會住宅10日起開放申請，共有700戶，分為一房型、二房型及三房型。（吳堂靖攝）

社宅申請採臨櫃、郵寄及網路等管道受理。（吳堂靖攝）

社宅申請採臨櫃、郵寄及網路等管道受理，民眾可於9月10日上午9時起至10月3日下午5時止親送或掛號郵寄申請書至該局中區辦公室(北市南京東路3段168號18樓)或上北市社會住宅招租網查詢，相關訊息可電洽02-27772186轉0再轉2)及都發局網站查詢。

台北市鄰近南港車站的東明社會住宅即將公告招租，東明社宅共計700戶(套／一房型492戶、二房型170戶、三房型38戶)，月租金(含管理費)介於9千餘元至2萬1,000餘元。（鄧博仁攝）

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