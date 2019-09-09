高雄市政府強制拆除拉瓦克部落地上物，多次引發居民激烈抗爭與衝突，監委高涌誠、瓦歷斯．貝林表示，2018年前市長陳菊任內高雄市警局前鎮分局施以保護管束及上銬逮捕，明顯執法過當，監察院內政及少數民族委員會5日通過對前鎮分局糾正案。

監委表示，2018年4月13日高雄市前市長陳菊出席台灣塑膠公司高雄廠舉辦的『高雄市王永慶王永在昆仲公園永續營運暨捐贈典禮』活動時，民眾為該部落陳情要求該府停止拆除房舍時，遭警方以過當執法，施以保護管束及上銬逮捕。其中民眾在高雄市中山三路靠近台灣塑膠公司高雄廠大門之人行道陳抗，初期並無衝至機慢車道奔跑喧鬧，致危害自身或他人安全舉動，呼喊口號的目的，是要讓陳菊等人員聽見其陳請訴求。

監委並說，陳情民眾與執勤員警間衝突的首要肇因，是員警以身高優勢及身體緊靠方式，壓迫逼其後退及影響呼喊口號，引發其反抗情緒；又因員警使用強制力將其架離現場，才迫使其奔跑轉向機慢車道企圖靠近該廠門口呼喊口號。

高涌誠、瓦歷斯．貝林表示，高雄市政府警察局前鎮分局未能體察民眾行使言論自由的權利，誠信溝通，以柔性隔離其於能充分呼喊口號表達訴求目的的距離，以平和方式妥善處理陳抗，卻使用警力過度阻擋民眾陳情，引發激烈反抗，嗣再以強制力將其制伏強壓帶上警車載離現場，實施保護管束，致互有人員受傷情事，顯於執法過當，核有違失。

(中時 )