術前因腸阻塞導致食物堆在胃部而變大(側面CT檢查)。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

術前因腸阻塞導致食物堆在胃部而變大(正面CT檢查)(紅箭頭為胃部)。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

主任郭敏勇筆指處為少女因腸阻塞導致胃脹大。（陳淑娥攝）

16歲陳姓少女出現發燒、腹痛與拉肚子症狀，3天後未改善還吐出疑似膽汁液體，緊急求診童綜合醫院，小兒外科主任郭敏勇表示，少女罹患上腸繫膜動脈症候群，決定使用達文西機械手臂進行十二指腸空腸吻合手術，術後復原良好。

郭敏勇表示，人體十二指腸會經過主動脈與上腸繫膜動脈之間的夾角處，當原本撐開夾角處的堆積脂肪消失或先天結構異常時，就會造成十二指腸遭兩動脈夾住而形成腸阻塞，所以食物無法從胃進入腸道，導致胃與十二指腸嚴重擴張，症狀以肚痛、腹脹、嘔吐與食慾不佳等，嚴重時則會造成膽汁嘔吐、體重驟降、營養不良、電解質異常或腸壁壞死等。

郭敏勇指出，上腸繫膜動脈症候群並不常見，罹患機率約千分之1至千分之3，並且以女性居多，但較少於成年前作出診斷。

郭敏勇說，少女因腸阻塞情形嚴重，並考量外在美觀，所以採用達文西機械手臂進行手術，避免傳統手術會在腹部留下大傷口，僅在女童腹部留下三個小切口，手術將十二指腸阻塞的後段處切除，直接將其連接至空腸，使其食物能直接從胃部進入腸道使之營養正常吸收。

由於陳姓少女身高157公分，但體重僅36公斤，郭敏勇呼籲，若孩子飯後出現腹脹、腹痛或伴隨噁心情況，就應儘早尋求專業醫師的診視與檢查，早期治療以避免合併症或營養不良影響發育成長。

(中時 )