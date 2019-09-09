ㄧ年一度的中秋節將至，不少民眾會攜帶月餅返台，中秋節前夕，海關針對含豬肉月餅加強查緝，自今年9月1日至9月4日止，僅短短幾天，就又查獲旅客自中國大陸違規攜帶含豬肉月餅入境共6案，顯示仍有部分旅客不清楚相關規定。

目前亞洲地區有中國大陸、蒙古、越南、緬甸、柬埔寨、寮國及北韓等七個國家屬非洲豬瘟疫區，查獲自疫區攜帶豬肉類製品案件皆移請行政院農委會防檢局，依動物傳染病防治條例第34條第2項規定裁處新台幣20萬元罰鍰。

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