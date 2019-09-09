一盒月餅20萬元 海關4天抓6件大陸肉製品 15:152019/09/09 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為月餅。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 ㄧ年一度的中秋節將至，不少民眾會攜帶月餅返台，中秋節前夕，海關針對含豬肉月餅加強查緝，自今年9月1日至9月4日止，僅短短幾天，就又查獲旅客自中國大陸違規攜帶含豬肉月餅入境共6案，顯示仍有部分旅客不清楚相關規定。 目前亞洲地區有中國大陸、蒙古、越南、緬甸、柬埔寨、寮國及北韓等七個國家屬非洲豬瘟疫區，查獲自疫區攜帶豬肉類製品案件皆移請行政院農委會防檢局，依動物傳染病防治條例第34條第2項規定裁處新台幣20萬元罰鍰。 (工商 ) #月餅 #大陸 #中國大陸 #旅客 #豬肉 也許您會感興趣 推薦閱讀 烘焙選手齊聚做月餅 300盒只送不買 14:242019/09/05 生活 冰皮月餅低卡又健康 選低GI食材糖尿病友輕鬆嘗 15:552019/09/06 生活 路透：陸經濟多靠香港 上海不能取代 16:242019/09/06 兩岸 男日吃4個月餅 身體見驚人變化 18:542019/09/06 日常 貿調會對大陸鋼品雙反五案 實質損害認定 21:542019/09/06 財經 僅次瑞士、挪威、新加坡 BERI投資風險評估 台灣維持第四 04:092019/09/07 財經要聞 先釋善意？貿易談判在即 傳美在這退讓了 08:372019/09/07 國際 就在陸後門！美艦部署新反艦飛彈 14:262019/09/07 軍事 中山月餅飄香 出口連14年領跑陸 04:102019/09/09 焦點新聞 謝了！不想惹陸 澳拒成美飛彈基地 08:132019/09/09 軍事 生活熱門新聞 琵琶颱風恐生成 最新模擬路徑曝光 - 生活 有神力！埔鹽順澤宮帽子暴紅 廟方急訂1千頂 - 生活 脂肪肝變肝癌 名醫驚：這飲料喝太多 - 生活 晨起做好這件事 讓你躲過心血管病威脅 - 生活 385年來第一次 雲林廣澤尊王遶境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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