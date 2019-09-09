網友拍到許淑華落淚的一瞬間。（摘自許淑華【神力女超人】臉書）

國民黨總統提名人韓國瑜近日民調下滑，又面臨鴻海創辦人郭台銘可能參選分裂國民黨的情況，昨在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦造勢晚會，仍有從全台各地趕來的韓粉力挺，而黨主席吳敦義更上台登高一呼，表示韓國瑜是國民黨唯一的候選人，一定要力挺到底，此時，有網友照片捕捉到國民黨立委許淑華落淚的身影，讓網友大喊不捨，紛紛為其加油打氣！

韓國瑜昨在三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，吳敦義一上台就先力挺國韓國瑜，是國民黨最高權力機構全代會所通過的正式候選人，也是唯一候選人，「不僅要他競選中華民國總統，更要一心一德支持韓國瑜，當選中華民國的總統。」

對此，有網友在粉專「許淑華【神力女超人】」臉書上，發文表示當吳敦義主席提到，現在已經提名了正式候選人之後，還有人不死心⋯，還在做親者痛仇者快的事。此時，拍照的網友注意到，許淑華哭了。

該網友更意有所指的表示，人可以不講道理，那你是土匪⋯⋯，但人不可以不講信用，除非江湖上這樣來來往往，你講的不是道義⋯⋯，但最可怕，是那些跟著沒有信用沒有道義的人還一直跟下去的那些人，你們能對得起你們自己嗎？一件正確的事，一輩子追求下去，那是一種永恒，是一個人的值得，但明知是錯誤的事，再賭氣再搏下去，那不會叫做值得，而是一種愚蠢，而追隨下去的人，那也只能叫愚忠，也只能說是一堆人的不值得，如果簡單的事也無法辨別，那只能說，我們不會為您感到悲哀～「我想許淑華是為這而哭吧」！而許多網友也紛紛為許淑華近日受到的壓力感到心疼，紛紛加油打氣！

(中時電子報)