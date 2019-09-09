颱風法西侵襲日本關東地方，千葉縣首當其衝，成田機場聯外交通目前中斷，電車、巴士與計程車都無法進出，造成大批旅客滯留機場，有旅客嘆成田機場已成陸上孤島。

今年第15號颱風「法西」以日本關東史上最強等級颱風之姿侵襲關東地方，造成至少1死41傷災情。

日本放送協會（NHK）報導，JR東日本公司表示，受到颱風影響，往來成田機場到新宿跟橫濱的快車成田Express，今天一整天都停駛。

JR成田線與總武快速線等路線，及京成電鐵公司營運往來成田機場的路線，目前也都停駛，何時能復駛仍難預料。

截至日本時間下午2時止，成田機場聯外交通仍處於中斷狀態。

受到法西侵襲影響，位於千葉縣的成田機場聯外交通也受阻，前往東京都內的鐵道與巴士都無法行駛，很多抵達成田機場的旅客出不了機場，現場相當混亂。

成田機場在法西過境後的上午9時起，依序恢復兩條跑道起降，不少航班接續降落。

不過，要前往東京都等地的JR列車及京成電鐵公司的列車，受到鐵軌旁樹木傾倒影響，一直無法行駛，加上高速公路有部分區間目前停止通行，高速巴士也無法上路，造成許多旅客被迫困在機場內。

機場外計程車搭乘處有50多位旅客在排隊等待上車，但工作人員跟這些旅客說，這樣一直等待，計程車也不會來，讓很多旅客臉上浮現疲憊表情。

跟朋友剛從歐洲旅遊返回日本的21歲女大學生說，電車跟巴士都不能坐，令人感到困擾，連搭機時都因為颱風搖晃不已，「真想早點回到家」。

等待搭計程車的30多歲男性上班族說，想要回到東京家中可能還要再等上一小時以上，身體疲憊不堪，「這裡是陸上孤島」。

(中央社)