為提升營業大客車駕駛人從業素質，並強化安全管理，交通部今日預告修正《汽車運輸業管理規則》部分條文草案，自明年元旦起，強制營業大客車駕駛上、下半年均需辦理至少一次的在職教育訓練，等於一年須接受兩次教育訓練。另外若駕駛違規後逾期未參加道路安全講習者，隔日即須停止派任其駕駛任務。

營業大客車包括市區公車、公路客運、國道客運和遊覽車。根據公路總局統計，截至今年7月為止，共有約3.1萬人取得營業大客車駕駛執照，其中有1.8萬人駕駛遊覽車，1.3萬人駕駛公路、市區與國道客運。

有鑒於營業大客車事故多因駕駛人行為所致，為提升駕駛人從業素質，交通部將自明年1月1日起，強制規定大客車駕駛每年最少須接受兩次在職訓練，上、下半年各一次，師資、教材與課程則須依照公路主管機關規定辦理。

為提升營業大客車業者公司治理責任，公司所屬駕駛人若違反道路交通管理處罰條例，應接受道路交通安全講習，業者可透過監理服務網得知，所屬駕駛人須參加的講習日期等資訊，若駕駛人沒有完成講習，業者須立即停派該駕駛一切勤務，直到其完成講習後才可再派任。

(中時 )