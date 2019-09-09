貨櫃內傳悶燒濃煙，消防隊員半小時內控制火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

竹南玻璃杯生產工廠9日驚傳火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，由於事發地鄰近加油站，消防隊員不敢輕忽，半小時內控制火勢，起火原因有待釐清。

消防局9日獲報，指稱龍鳳漁港加油站附近貨櫃屋起火，立刻通報後龍、頭份、竹南人車前往灌救。消防隊員趕抵現場，發現位在博愛街與西濱快速道路口的玻璃杯工廠貨櫃旁的雜物及棧板燃燒，迅速撲滅外圍火勢，並在半小時內控制貨櫃內的悶燒濃煙，所幸未釀傷亡。

(中時 )