加油站旁玻璃杯工廠驚傳火警 15:142019/09/09 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 竹南玻璃杯工廠驚傳火警。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 貨櫃內傳悶燒濃煙，消防隊員半小時內控制火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 竹南玻璃杯生產工廠9日驚傳火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，由於事發地鄰近加油站，消防隊員不敢輕忽，半小時內控制火勢，起火原因有待釐清。 消防局9日獲報，指稱龍鳳漁港加油站附近貨櫃屋起火，立刻通報後龍、頭份、竹南人車前往灌救。消防隊員趕抵現場，發現位在博愛街與西濱快速道路口的玻璃杯工廠貨櫃旁的雜物及棧板燃燒，迅速撲滅外圍火勢，並在半小時內控制貨櫃內的悶燒濃煙，所幸未釀傷亡。 (中時 ) #工廠 #貨櫃 #加油站 #玻璃杯 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 中石化搶咖啡生意 瑞幸難匹敵 04:092019/09/05 話題觀察 全台首座 花枝丸觀光工廠開幕 04:102019/09/05 產業．科技 夫婦奮鬥25年 創花枝丸觀光工廠 00:572019/09/05 地方新聞 蘆竹山腳橡膠工廠大火 濃煙密布無人困 08:402019/09/05 社會 河內燈泡廠大火導致水銀外洩 超標最高達30倍 14:582019/09/05 國際 內政部獲贈災情勘查車 徐國勇：可提升災害搶救效能 18:222019/09/05 政治 獅子會挺消防！內政部再獲贈災情勘查車 19:532019/09/05 社會 泯滅人性！男由偷變搶 殺老婦辱屍判無期 14:152019/09/06 社會 人跑了！誤殺海陸士兵主嫌棄保潛逃 12:412019/09/09 社會 《國際產業》法西重創首都圈，日產、索尼工廠停工 15:062019/09/09 財經 社會熱門新聞 300支筍被不明動物吃光 農民費疑猜 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 越南妹膚白奶大？過來人糾正：小隻馬多 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 23歲處女獻身甘蔗男 半年後碰都不碰還嫌OO - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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