立法院國民黨團今天召開記者會，表示將提《提高薪資執行特別條例》草案，對此，勞動部表示，其中多項皆是目前已經執行的措施，包括去年為各機關的約僱人員調薪；每年表彰幸福企業；辦理「青年就業領航計畫」；而低薪情形較為普遍的行業，更是勞動部專案檢查的重點對象。

勞動部表示，近年來每年皆檢討基本工資，基本工資月薪由104年的20008元，明年將提升至23800元；而時薪也將由原來的120元，提升至158元。以立法委員所提的「人力運用調查」統計數字來看，受僱者每月主要工作收入未滿3萬元者，已由104年的37.93％，降為107年的33.28％；未滿4萬元者，則由68.13％降為66.62％。工業及服務業受僱員工全年總薪資的中位數，也從104年的45.8萬，提升至106年的47萬。

勞動部強調，會持續落實各項提升勞工薪資水準的政策，包括由勞動部統合8個部會資源所推動的「投資青年就業方案」，將在4年內投入近95億元，對不同階段的青年提供各項協助，來提升青年的就業環境與薪資水準。

投資青年就業方案包括擴大優質產學合作等5％；初次就業青年則提供訓練點產業人才補助10萬元；針對失業6個月以上青年則有深度就業諮詢釐清職涯方向，並提供尋職就業獎勵3萬元；在職青年則有提供3年7萬元的在職訓練；非典型就業青年則補助企業4.5萬元，鼓勵先僱後訓轉正職。

(中時 )